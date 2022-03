Rhein-Schifffahrt vermutlich ab spätem Abend eingestellt

Die Schifffahrt auf dem Rhein muss zwischen Iffezheim und Germersheim wegen Hochwassers voraussichtlich ab dem späten Abend eingestellt werden. Der Pegel Karlsruhe-Maxau soll nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Oberrhein in Freiburg den kritischen Wert von sieben Meter fünfzig überschreiten. Der prognostizierte Höchststand von 7 Meter 80 wird am Samstag erwartet. Bereits am Sonntag sollen die Schiffe wieder fahren dürfen. Grund für die Hochwasserwelle sind starke Niederschläge in der Schweiz und die Schneeschmelze in den Alpen.