Die Rhein-Neckar Löwen aus Kronau-Östringen (Kreis Karlsruhe) haben in ihrem ersten Spiel nach der Handball-Weltmeisterschaft einen Sieg verpasst. In der Gruppenphase der European League kam der zweimalige deutsche Meister am Dienstag gegen die Kadetten Schaffhausen nach zwischenzeitlicher Sechs-Tore-Führung nur zu einem 30:30. Die Begegnung wurde in der Schweiz ausgetragen. Dort findet am Mittwoch auch gleich das Rückspiel statt.