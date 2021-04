Die Rhein-Neckar-Löwen treten am Dienstagabend mit Verletzungssorgen beim Viertelfinal-Hinspiel in der European League an. Vereinsangaben zufolge fällt neben Uwe Gensheimer auch Kreisläufer Jesper Nielsen wegen eines Muskelfaserrisses wochenlang aus. Nationalmannschaftskapitän Gensheimer war in der vergangenen Woche am Meniskus operiert worden. Im Viertelfinal-Hinspiel treffen die Löwen auf Medwedi Tschechow aus Russland. Das Rückspiel findet in einer Woche in Heidelberg statt.