Die Rhein-Neckar Löwen haben den 3. Platz im Final-Four-Turnier der European League erreicht. Der Handball-Bundesligist setzte sich am Sonntag in Mannheim mit 32:27 gegen den polnischen Vizemeister Wisla Plock durch. Zuvor hatten die Löwen am Samstag mit einer Niederlage gegen die Füchse Berlin den Einzug ins Finale verpasst.