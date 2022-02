Löwen im Handball-Pokal gegen Kiel

Die Rhein-Neckar-Löwen empfangen am Sonntagabend, 18:00 Uhr, im Viertelfinale um den Deutschen Handball-Pokal den THW Kiel. Im Heidelberger SNP Dome wollen die Löwen die letzte Chance nutzen, die Saison doch noch erfolgreich zu gestalten. Im internationalen Geschäft sind die Löwen ausgeschieden, in der Liga stehen sie aktuell auf Rang elf in der unteren Tabellenhälfte. Die Löwen haben die Reißleine gezogen und Ljubomir Vranjes als neuen Trainer verpflichtet, mit ihm wollen sie zurück in die Erfolgsspur. Vranjes freut sich auf das Pokal-Spiel gegen Kiel. Der THW sei Favorit, aber er sei zuversichtlich, mit einem Sieg in das Finalturnier in Hamburg einziehen zu können.