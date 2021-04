per Mail teilen

Die Rhein-Neckar-Löwen empfangen im Rückspiel des Achtelfinales der EHF Europaliga die kroatische Mannschaft von RK Nexe Nasice. Im Hinspiel gewannen die Löwen vor einer Woche in Nasice mit 27:25. Die Rhein-Neckar Löwen spielen am Dienstag um 18.45 erstmals in der neuen Heidelberger Großsporthalle SNP Dome, die künftig der zweite Spielort für internationale Begegnungen neben der SAP-Arena sein wird.