In der Handball-Bundesliga kämpfen die Rhein-Neckar Löwen am Montagabend gegen Hannover Burgdorf um einen versöhnlichen Jahresabschluss. Vor der Partie in der Mannheimer SAP-Arena sind die Löwen Tabellenelfter, die Niedersachsen sind 13. Nach dem Spieltag geht die Bundesliga bis zum 9. Februar in die EM-Pause. Die Europameisterschaft findet Mitte bis Ende Januar in Ungarn und der Slowakei statt.