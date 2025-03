Balkonsturz-Prozess: Angeklagter aus Pforzheim erneut zu Haftstrafe verurteilt

Im Revisionsprozess gegen einen 38-jährigen Mann aus Pforzheim ist dieser wegen Mordversuchs zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht blieb damit drei Jahre unter dem ursprünglichen Urteil.

Zehn Jahre und sechs Jahre Gefängnis wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung – so lautet das Urteil im Revisionsprozess gegen einen 38-jährigen Mann aus Pforzheim. In den wesentlichen Punkten hat das Landgericht Karlsruhe das ursprüngliche Urteil bestätigt, auch wenn es mit dem Strafmaß drei Jahre darunter blieb. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte bei einem Streit seine von ihm getrennt lebende Ehefrau aus dem vierten Stock vom Balkon gestürzt hatte. Durch glückliche Umstände landete die Frau auf dem Balkon darunter. Anschließend, so das Gericht, habe der Mann die Frau an den Haaren ins Treppenhaus gezogen und versucht, sie zu erwürgen.

Der Staatsanwalt hatte 13 Jahre gefordert. In seinem Plädoyer am vergangenen Freitag blieb er beim Vorwurf des versuchten Mordes sowie dem erschwerenden Tatbestand der Heimtücke. Er erinnerte daran, dass das Opfer seit der Tat in einem Zeugenschutzprogramm lebe.

Anwalt: Balkonsturz physikalisch gar nicht möglich

Der Verteidiger hingegen plädierte auf eine Bewährungsstrafe von höchstens zwei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Den vom Opfer beschriebenen Sturz vom Balkon auf den darunter liegenden Balkon hielt er für physikalisch gar nicht möglich. Ein Antrag auf ein zusätzliches biomechanisches Gutachten lehnte die Staatsanwaltschaft ab.

Der Verteidiger zweifelte auch an der Aussagefähigkeit des Opfers. Er begründete dies mit den vielfältigen psychischen und gesundheitlichen Belastungen der an Krebs erkrankten Frau, die zudem unter anderem an Panik- und Angstattacken sowie epileptischen Anfällen leide. Ein Antrag auf ein psychologisches Gutachten wurde jedoch ebenfalls abgelehnt.

Angeklagter bestreitet Tötungsabsicht

Der Angeklagte hatte in dem Verfahren eingeräumt, seine Frau geschlagen und gewürgt zu haben. Er bestritt jedoch, sie vom Balkon gestürzt zu haben. Auch habe er sie nicht töten wollen. In einer Erklärung beschwerte er sich über eine seiner Ansicht nach ungerechte Behandlung durch das Gericht. Seine Familie sei zerstört und seit zwei Jahren habe er keinen Kontakt mehr zu den gemeinsamen vier Kindern. Ob er gegen das Urteil erneut in Revision geht, ließ sein Verteidiger offen.

Prozess musste wegen Formfehler neu aufgerollt werden

Der Mann aus Pforzheim war bereits im Frühjahr 2023 vom Landgericht Karlsruhe wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Im vergangenen Jahr hob der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil jedoch wieder auf. Das Gericht erkannte einen schweren Verhandlungsfehler. So sei dem damals 37-Jährigen die Anklageschrift nicht in seiner Muttersprache Kurdisch, sondern in türkischer Sprache vorgelegt worden, so die Begründung. Der Fall musste daher vor einer anderen Kammer neu verhandelt werden.