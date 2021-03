per Mail teilen

Ein mindestens teilweise reumütiger Dieb hat am Wochenende in Karlsruhe einer alten Damen einen Geldbeutel zurück gebracht, den er ihr zuvor gestohlen hatte. Im Treppenhaus direkt vor ihrer Wohnungstür hatte der Unbekannte der 86-Jährigen den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen, als sie gerade den Hausschlüssel herausholen wollte. Danach floh der Unbekannte, kehrte aber wenig später mit dem Geldbeutel zurück. Hundert Euro hatte der Dieb für sich behalten, 30 Euro ließ er seinem Opfer im Geldbeutel übrig. Auch eine Geldkarte rührte der Handtaschenräuber nicht an.