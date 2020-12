Wenn Rettungssanitäter im Einsatz sind, dann arbeiten sie oft in einer rechtlichen Grauzone. Denn bevor der Notarzt vor Ort ist, dürfen sie bestimmte Dinge eigentlich nicht tun, zum Beispiel Spritzen geben.

Nicht alles, was Rettungssanitäter in ihrer dreijährigen Ausbildung lernen, dürfen sie später auch umsetzen. So sind Spritzen setzen oder Infusionen legen zwar Teil der Ausbildung, in der Realität gehört das aber zu den Dingen, die sie eigentlich gar nicht tun dürfen, auch wenn sie es können. Laut Notfallsanitätergesetz muss solche Maßnahmen nämlich ein Arzt anordnen, sonst wäre es eine Körperverletzung.

Warten auf den Notarzt

Das führt immer wieder zu schwierigen Situationen, vor allem auf dem Land sind die Rettungssanitäter meist lange vor dem Notarzt bei den Patienten. Und die brauchen schließlich Hilfe, oft geht es um Leben oder Tod. Auf den Notarzt warten? Oder selbst handeln?

"Als Notfallsanitäter hat man relativ häufig die Bredouille, den Infusionszugang zu legen, da ziemlich viele Patienten Medikamente benötigen." Andreas Müller, Notfallsanitäter beim ASB in Karlsruhe

Erst wenn ein Arzt im Nachhinein einen "Notstand" feststellt, wird die begangene Körperverletzung straffrei. Deshalb fordern die Rettungsdienste und die Gewerkschaft Verdi mehr Rechtssicherheit für die Sanitäter.

Notfallsanitätergesetz soll geändert werden

Im Bundes-Gesundheitsministerium wird derzeit das Notfallsanitätergesetz überarbeitet. Laut Gesetzentwurf bleiben die Helfer aber in der rechtlichen Grauzone. Demnach müssen sie zuerst versuchen, einen Arzt telefonisch zu erreichen oder müssen abwarten. In der Praxis sei das unrealistisch, so die Rettungsdienste.