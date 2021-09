Menschenkette für mehr Menschlichkeit

Mit einer symbolischen Menschenkette von der Nordsee bis zum Mittelmeer will der Verein "Rettungskette für Menschenrechte" heute ein sichtbares Zeichen gegen das Sterben im Mittelmeer setzen. Auch Karlsruher und Pforzheimer Gruppen beteiligen sich. Die Rettungskette ist eine Gruppe von Menschen aus Deutschland, Österreich und Italien, die ein Zeichen für mehr Menschlichkeit setzen wollen. Nach Angaben der Gruppe sind bei der Flucht über das Mittelmeer in diesem Jahr bis Anfang Mai schon rund 600 Menschen gestorben. Unter dem Motto „Hand in Hand“ soll mit der symbolischen Menschenkette ein Zeichen dagegen gesetzt werden. An der Aktion beteiligen sich unter anderem auch die evangelische und die katholische Kirche sowie die Flüchtlingshilfe Karlsruhe und das Forum Asyl Pforzheim. In Karlsruhe wird die Menschenkette von der Pädagogischen Hochschule über das Schloss bis in die Oststadt verlaufen.