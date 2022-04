per Mail teilen

Bei dem Unfall mit zwei Schwerverletzten auf der A5 bei Karlsdorf-Neuthard am Montag hat die Polizei über 50 Verstöße gegen die Rettungsgasse registriert. Die Polizei weist daraufhin, dass die Rettungsgasse im Ernstfall Leben rettet und Verstöße deshalb streng bestraft werden: Die Bußgeldtabelle beginne in solchen Fällen bei 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.