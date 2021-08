Die Hochmoorlandschaft auf dem Kaltenbronn zählt zu den beeindruckendsten Landschaften der Region und ist ein Besuchermagnet. Aber das Moor droht auszutrocknen. Schuld ist vor allem der Mensch.

"Die Hochmoorlandschaft ist in Gefahr", sagt Daniel Radatz vom Karlsruher Regierungspräsidium. Die Moore auf dem Kaltenbronn (Kreis Rastatt) seien in einem sehr schlechten Zustand, so Radatz weiter, hauptsächlich weil das Wasser fehlt.

Moore sind sinnvoll für Klima- und Hochwasserschutz

Dabei könnten intakte Moore viel für den Klimaschutz tun, sagen die Umweltexperten des Regierungspräsidiums, denn Hochmoore wie das Wildseemoor und das Hohlohmoor binden große Mengen Kohlenstoff. Außerdem sind sie einzigartige Lebensräume für Tiere und Pflanzen und sie sind für den Hochwasserschutz wichtig. Moore saugen Wasser wie ein Schwamm auf und speichern es. Und nicht zuletzt dienen sie als Archiv, weil sie unter anderem Pollen lange konservieren. Das Moor auf dem Kaltenbronn ist allerdings nicht mehr intakt.

SWR-Reporter Andreas Fauth hat Daniel Radatz, Naturschutzexperte beim Regierungspräsidium Karlsruhe, interviewt.

In der Vergangenheit gab es dort eine sehr große offene Moorfläche. Heute sind mehr als 90 Prozent der alten Moorflächen zugewachsen. Kiefern, Birken und Fichten bevölkern immer mehr die einst offenen Moorflächen. So entsteht eine für Besucher faszinierende Landschaft, die für Moorkundler aber ein Zeichen eines geschädigten Ökosystems ist.

Der Mensch zerstörte das Moor

Vor rund 250 Jahren hatten die Menschen damit begonnen, die Moore trocken zu legen, um die Flächen für den Waldbau nutzbar zu machen und den Rohstoff Torf abzubauen. Es wurden Entwässerungsgräben angelegt, die bis heute funktionieren. Expertinnen und Experten des Regierungspräsidiums haben die Gräben untersucht und ein Entwässerungsnetz von rund 400 Kilometern Länge in den Mooren am Kaltenbronn gefunden.

"Neben dem Klimawandel haben diese Entwässerungsgräben dazu geführt, dass dem Moor sehr viel lebenswichtiges Wasser entzogen wurde."

Um die Entwicklung aufzuhalten, sollen Renaturierungsmaßnahmen unternommen werden. So will man die Entwässerungsgräben unwirksam machen und Sperren einbauen, um das vorhandene Wasser in den Mooren zu halten. Das Verfahren ist laut Regierungspräsidium sehr aufwändig, weil es schwierig ist, in die Moore hineinzukommen. Weil man nur punktuell arbeiten kann, dauern die Maßnahmen voraussichtlich acht Jahre.

Der Tourismus soll dabei nicht eingeschränkt werden, im Gegenteil. Man wolle das Projekt nutzen, um den Menschen die Bedeutung der Moore und der Schutzmaßnahmen zu vermitteln. Auch der Bohlensteg soll erneuert werden.