Großer Unmut unter den Friseuren - wie kann es sein, dass Fußballspieler mit top gestylten Haaren auflaufen, aber die Friseurläden eigentlich zu haben? Frischfrisierte Fußball-Stars würden die Branche unter Druck setzen, heißt es in einem Brief des Zentralverbandes des deutschen Friseurhandwerks an den Deutschen Fußballbund. Kunden würden wegen der frisch frisierten Spieler versuchen ihre Friseure zu überreden nach Hause zu kommen - das ist aber gesetzlich derzeit verboten. Auch in Karlsruhe müssen die Menschen ihre Haare weiter wachsen lassen oder ungewöhnliche Wege gehen, um zur Top-Frisur zu kommen...