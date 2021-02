per Mail teilen

Wer kann sich noch an "Pacman" oder "Super Mario" erinnern? In Karlsruhe gibt es einen Verein, der sich um solche "Retro-Games" kümmert. Allerdings droht jetzt das Aus, weil dem Verein der Mietvertrag gekündigt wurde.

Mario Bertoli ist inzwischen 52 Jahre alt. Schon als kleiner Junge hat er "Super-Mario" gespielt - und das tut er auch heute noch manchmal gerne. Dann steht er vor dem mannshohen, leuchtend bunten Schrank mit Monitor und lässt Super Mario den Zauberpilz fangen. Bei "retrogames" in Karlsruhe kann jeder zurück in seine Kindheit - und zu den Anfängen der Konsolenspiele springen.

"Das kann man nicht am PC erleben, das funktioniert nur an einem Automaten" Mario Bertoli, retrogames

Wegen Corona geschlossen

Aber der Verein hat ein echtes Problem: Wegen Corona darf niemand auf den Apparaten spielen und deshalb fehlen bereits seit März die Einnahmen für den Eintritt. Im Moment finanziert sich "retrogames" nur durch Spenden und durch Mitgliedsbeiträge. Den Verein gibt es übrigens seit fast 20 Jahren. Derzeit hat er an die hundert Mitglieder.

"Was wir vor allem brauchen ist Platz" Mario Bertoli, retrogames

Und jetzt noch die Kündigung

Das nächste Problem: "retrogames" in der Gablonzer Strasse in Karlsruhe muss sein derzeitiges Domizil aufgeben. Bis Mitte des Jahres muss der Verein seine Räume verlassen haben - wegen Eigenbedarf wurde ihm gekündigt. Das Problem ist: Die vielen, großen Apparate kann man nicht mal eben auf 40 Quadratmetern unterbringen. "Die alten Arcadeautomaten sind wie große Schränke, die dudeln und leuchten, das macht ihren Reiz aus, die müssen wirken können", sagt Mario Bertoli. Der Karlsruher Verein bräuchte dringend Hilfe.

Ein "must visit" für jeden Nerd

Das Computermagazin "Wired" kürte den Verein "retrogames" und seine Räume in Karlsruhe als einen von zehn Orten in Deutschland, die ein Nerd unbedingt besucht haben muss. Mit "retrogames" steht auch ein Stück modernes Kulturgut auf dem Spiel, denn viele Spiele auf den Handys haben ihren Ursprung in diesen großen, dudelnden Arcadeautomaten.