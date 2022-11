per Mail teilen

Seit 1958 steht der Nackte Mann vor dem Wildparkstadion und ist von dort nicht mehr wegzudenken. Seit zwei Jahren allerdings ist dei Skulptur in der Obhut eines Steinmetzes in Kuppenheim. Während das Stadion in Karlsruhe gebaut wird, wird auch der Nackte Mann restauriert. Patrick Neumann berichtet: