Am Freitag werden die neuen Sterne des Restaurantführers Guide Michelin für 2021 präsentiert. Zahlreiche Gastronomiebetriebe in der Region hoffen ihre Sterne trotz der Pandemie halten zu können. Sternerestaurants gibt es in der Region unter anderem in Baden-Baden, Karlsruhe, den Landkreisen Rastatt und Karlsruhe sowie im Enzkreis. Getestet wurden die Restaurants außerhalb der Lockdown-Zeit.