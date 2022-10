per Mail teilen

Der 15-jährige Nick lebt im Heinrich-Wetzlar-Haus in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee. In der Sondereinrichtung der sogenannten U-Haft-Vermeidung bekommen straffällig gewordene Jugendliche wie Nick eine neue Chance, ihr Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken.