per Mail teilen

Sonne, Urlaubszeit - wer denkt da an Blutspenden... Genau dieses Dilemma kann man an der Anzahl der Blutkonserven ablesen: Landesweit sinken die Reserven und in diesem Jahr besonders stark - auch im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Dort hat sich Reporter Martin Besinger die Lage angeschaut.