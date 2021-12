per Mail teilen

Eine 75-jährige Frau ist am Vormittag in Karlsruhe-Mühlburg von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben überquerte die Fußgängerin die Fahrbahn im toten Winkel des verkehrsbedingt stehenden Lkw. Beim Anfahren erfasste dieser die Rentnerin mit seiner Fahrzeugfront und verletzte sie dabei schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.