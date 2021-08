per Mail teilen

Bei einem möglichen Streit in Karlsruhe-Durlach sind vermutlich ein oder mehrere Menschen durch Reizgas verletzt worden. Was genau geschah und wie viele Menschen betroffen sind, werde noch ermittelt, heißt es von der Polizei. Der Vorfall passierte in einem Bürogebäude, offenbar bei einer privaten Feier.