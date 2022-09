Reizende Substanz verletzt Schüler an Pforzheimer Nordstadtschule

In Pforzheim sind mehrere Schülerinnen und Schüler durch eine reizende Substanz verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag kurz nach 10 Uhr in der Nordstadtschule.

Wie die Polizei dem SWR mitteilte, sind an der Nordstadtschule in Pforzheim am Freitag insgesamt 17 Kinder und ein Lehrer durch ein Gas leicht verletzt worden. Sie hatten demnach brennende Augen und teils Atembeschwerden. Frühere Berichte, wonach es dabei um Reizgas gehe, bestätigte eine Sprecherin der Polizei nicht. Bisher wisse man lediglich, dass es sich um eine "reizende Substanz" - ähnlich eines Pfeffersprays - handle. Wer für den Zwischenfall an der Schule verantwortlich ist, ist noch nicht geklärt. Der Unterricht laufe für einige Klassenstufen wieder, nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet habe, hieß es von der Polizei. Andere Klassenstufen seien nach Hause geschickt worden.