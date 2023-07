Im renommierten Reitinstitut Egon von Neindorff in Karlsruhe wird bis heute die Tradition der klassischen Reitkunst gepflegt. Gestiegene Kosten erschweren den Reitbetrieb.

Lisa Götze aus Karlsruhe kann sich ein Leben ohne Pferde gar nicht mehr vorstellen. Seit über zehn Jahren reitet die 22-Jährige im Stall Egon von Neindorff in Karlsruhe, kümmert sich liebevoll um ihr Pflegepferd Jimmy. Für sie ist das Entschleunigung pur: "Wenn ich gestresst von der Arbeit hierher komme und Jimmy aus der Box hole und putze - dann ist die ganze Anspannung vom Tag sofort verflogen. Dann kann ich total abschalten und mich auf das Pferd und das Reiten konzentrieren", erzählt sie begeistert.

"Ich habe sofort von Anfang an gewusst, das ist genau mein Ding. Ich wollte reiten lernen und das macht mir auch heute noch genauso viel Spaß wie am Anfang im Voltigier-Kurs vor über zehn Jahren."

Reiten soll sich jeder leisten können

Im Reitinstitut Egon von Neindorff in Karlsruhe wird die Tradition der klassischen Reitkunst gepflegt. Der Gründer Egon von Neindorff wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Seinem Anspruch will das Institut auch heute noch gerecht werden: Das Reiten auch Kindern aus Familien, die weniger Geld zur Verfügung haben, möglich zu machen. Wenn eine Familie sich den Reitunterricht für ihr Kind finanziell nicht leisten kann, springt im Einzelfall der Förderverein ein und unterstützt mit Zuschüssen die Teilnahme an den Reitkursen.

Über zwanzig Schulpferde unterschiedlicher Alters- und Ausbildungsstufen stehen den Reitschülerinnen und -schülern zur Verfügung. Vom Einstiegskurs Voltigieren über die eher seltene Ausbildung am Langen Zügel bis zur Longe, vom Gruppenunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den verschiedenen Leistungsstufen bis zum Einzelunterricht für Fortgeschrittene in klassischer Dressur wird im Institut alles angeboten. Aktuell nehmen zehn Voltigierkinder und rund 120 Reitschüler regelmäßig an den Reitstunden teil.

Kostenlose Reitstunden sind vorbei

Heute muss das Reitinstitut stark auf die Kosten schauen, vieles hat sich infolge von Energiekrise und Co. verteuert. Kostenloses Reiten? "Das ist so heute leider nicht mehr möglich", berichtet Institutsleiter Axel Schmidt. "Wir bekommen die gestiegenen Energiekosten ganz schön zu spüren. Auch Heu und Einstreu sind sehr teuer geworden, genauso wie die Abfuhr von Mist."

Im Schnitt schlägt ein Pferd mit rund 350 Euro im Monat zu Buche - da sind die hohen Tierarztkosten noch gar nicht eingerechnet. Allein pro Jahr muss das Institut nach eigenen Angaben Kosten in Höhe von 95.000 Euro für Futter, Einstreu, Tierarzt und Hufschmied stemmen.

"Heu, Einstreu und die Abfuhr des Mists ist sehr teuer geworden. Wir müssen heute sehr, sehr genau rechnen."

Reitinstitut will Talente fördern

Trotzdem hofft Axel Schmidt, auch künftig Reitkurse zu moderaten Preisen anbieten können. "Das versuchen wir und liegen da auch, verglichen mit anderen Ställen, im Mittelfeld." Ziel sei auch in Zukunft das Kerngeschäft. Das heißt, die klassische Ausbildung von Pferd und Reite, durchzuführen und Nachwuchs-Talente zu fördern. Nach dem Tod des Stifters im Mai 2004 widmet sich das Reitinstitut der Egon-von-Neindorff-Stiftung dieser Aufgabe.

Egon von Neindorff wurde am 1. November 1923 in Döbeln (Sachsen) als Sohn eines Offiziers geboren. Er verstand sich selbst als "Diener der klassischen Reitkunst". 1949 kam er mit seinen Pferden nach Karlsruhe und gründete ein Reit- und Lehrinstitut mit internationalem Ruf. Am Herzen lag ihm , dass der Reitsport nicht als elitär gelten sollte. Sein Motto: "Reiten soll sich jeder leisten können." Unterricht sollte allen Bevölkerungsschichten offen stehen.