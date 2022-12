Gedränge auf Straßen und in Bahnen

Die Reisewelle vor den Feiertagen beginnt laut ADAC bereits am Donnerstag. Auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Süden und auf der A8 bei Pforzheim sowie in den Zügen der Deutschen Bahn wird es eng.

Die Deutsche Bahn versucht, den Ansturm von Reisenden mit dem Einsatz von Sonderzügen und mehr Personal zu bewältigen. Wer zu Weihnachten mit dem Auto verreist, sollte auf der A5 und der A8 zusätzliche Zeit einplanen. Bahn mit zusätzlichen Zügen auch in Karlsruhe unterwegs Die Bahn setzt über die Feiertage bundesweit rund 100 Sonderzüge und 800 Service-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ein. Sonderzüge sind unter anderem auf der Verbindung zwischen Karlsruhe und Hamburg unterwegs. Laut Bahn gibt es dieses Jahr zu Weihnachten mehr Buchungen als in den beiden Vorjahren. Das Niveau liegt aber immer noch unter dem von 2019, also vor Corona. "Wer auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub den größten Staus entgehen möchte, sollte idealerweise den Donnerstag sowie den Freitag vor Weihnachten meiden." Dauerbaustelle auf A8 bei Pforzheim bleibt Nadelöhr Laut ADAC müssen sich Reisende, die mit dem Auto unterwegs sind, auf der A8 vor allem zwischen Stuttgart und Ulm auf Behinderungen einstellen. Aber auch die größte Autobahnbaustelle in der Region bleibt ein Nadelöhr. Auf der A8 bei Pforzheim könne es im Weihnachtsreiseverkehr zu Behinderungen kommen, so der Automobilclub. Auf der A5 gilt der gesamte Bereich zwischen Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg und Basel als stauanfällig. Aktuelle Verkehrsmeldungen Weniger Verkehr an den Weihnachtstagen erwartet Für die Weihnachtsfeiertage wird auf den Straßen mit weniger Verkehr gerechnet. Besonders an Heiligabend soll es auf den Autobahnen deutlich ruhiger zugehen. Am ersten Feiertag rechnet der ADAC ebenfalls mit weniger Verkehr. Im Lauf des zweiten Feiertags werde es wieder enger auf den Straßen, da viele Menschen von Familienbesuchen zurückkehren, heißt es weiter. "Ab Dienstag werden die Straßen wieder voller. Gerade in den Ballungsgebieten müssen wir dann mit Staus rechen." Die Deutsche Bahn rechnet vor allem am Tag vor Heiligabend sowie am 27. und 28. Dezember mit besonders vollen Zügen. Ein großes Problem werden erneut Verspätungen sein, fürchtet der Fahrgastverband Pro Bahn.