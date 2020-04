per Mail teilen

Auf der A5 zwischen Baden-Baden und Rastatt ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen in eine Lärmschutzwand gekracht. Nach Polizeiangaben war ein Reifenplatzer der Grund für den Unfall des mit Kies beladenen Lkw. Der Fahrer blieb unverletzt. Auf der A5 kommt es in Richtung Norden zu Verkehrsbehinderungen.