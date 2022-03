Ein bislang unbekannter Täter hat in Ettlingen an sieben Autos die Reifen zerstochen, außerdem wurde ein Motorroller umgeworfen. Laut Polizei hatten mehrere Anwohner am Sonntagvormittag festgestellt, dass die Reifen an ihren geparkten Fahrzeugen zerstochen worden waren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den oder dem unbekannten Täter geben können.