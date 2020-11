Der badische evangelische Landesbischof, Jochen Cornelius-Bundschuh, hat zum Gedenktag an die Reichspogromnacht am 9. November vor 82 Jahren an die Schuld der Kirchen erinnert. Es sei ein langer Weg gewesen, "bis die Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg den Mut fanden, ihre Schuld zu bekennen und umzukehren", sagte er in einer Pressemitteilung zur Reichspogromnacht. Heute würde die badische Landeskirche allen Formen des Antisemitismus widerstehen, "wie er sich gerade wieder in unserer Gesellschaft breitmacht". Die Erinnerung an das Datum sei so wichtig, weil sie helfe, "die Gegenwart klarer zu sehen und Orientierung zu finden für die Zukunft", sagte Cornelius-Bundschuh. Die Kirche knüpfe heute auf allen Ebenen Verbindungen mit den jüdischen Gemeinden. Evangelische und jüdische Gemeinden seien "unauflöslich" verbunden.