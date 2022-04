per Mail teilen

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster-Söllingen ist nach eigenen Angaben gut in die Sommersaison gestartet. Das vergangene Osterwochenende habe erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder den lang ersehnten Passagieransturm gebracht. Mit 17.000 Passagieren am Osterwochenende lagen die Zahlen demnach zum ersten Mal wieder über dem Niveau von 2019.