Flüchtlinge aus der Ukraine sollen schnellstmöglich eingegliedert werden. Ehrenamtliche helfen dabei. Doch die verirren sich oft im Dschungel der Bürokratie - ein Beispiel aus dem Enzkreis.

Für Ute Friesinger war es keine Frage: in die leer stehende Wohnung in Mühlacker (Enzkreis) sollen Flüchtlinge einziehen. Und so kümmert sie sich seit drei Wochen um eine sechsköpfige Familie aus der Ukraine. Vom Moment an, als sie sie am Bahnhof abholte. "Wann melden wir uns an" sei deren erste Frage gewesen. Genau das wollte Friesinger gleich am nächsten Tag tun.

Ukrainische Flüchtlinge bei der Ankunft in Mühlacker. SWR

Fehlende Infos und komplizierte Vorschriften

Doch ganz so einfach ging es nicht. Einen ganzen Tag lang versuchte sie, das Rathaus zu erreichen, um einen Termin zu vereinbaren - vergeblich. Am Ende erschien Friesinger ohne Termin. Beim Einwohnermeldeamt schaute man über die Papiere, teilte ihr mit, was noch fehlt. Zum offiziellen Termin einige Tage später nahm sie sicherheitshalber einen russisch sprechenden Bekannten mit, der die vorgelegten Geburts- und Heiratsurkunden übersetzen sollte. Doch zu ihrem Erstaunen erfuhr sie: auch das geht nicht so ohne Weiteres. Es müssten von einer offiziellen Stelle beglaubigte Übersetzungen sein.

"Da steht nur Name, Geburtsort, Datum und Stempel drauf. Für was benötige ich hier einen vereidigten Dolmetscher?"

Ein Riesenaufwand für die Frau aus Niefern-Öschelbronner. "Ich mache das alles ja in der wenigen Freizeit, die ich neben meinem normalen Job noch habe, meint sie. Auch, dass die vier Kinder hätten dabei sein müssen, samt Lichtbildern, habe man ihr nicht mitgeteilt. Also Warten auf den dritten Termin.

SWR Reporter Peter Lauber berichtet über die schwierigen Hürden der Bürokratie:

Registrierung von Flüchtlingen: Meldebehörden personell am Limit

Dass es bei der Registrierung von Flüchtlingen immer wieder hakt, will Daniel Sailer, zuständiger Dezernent im Enzkreis, gar nicht bestreiten. Das Grundproblem sei, dass man auf den plötzlichen Zustrom einer großen Zahl von Flüchtlingen personell nicht eingestellt war. Neue Stellen für die Meldebehörden seien ausgeschrieben, doch sie zu besetzen, dauere einige Wochen.

"Eine sehr schnell eingetretene Krisensituation trifft auf einen überschaubaren Personalkörper bei den Behörden."

Rund 700 Ukrainer seien im Enzkreis bislang privat untergekommen. Sie alle müssten erst mal erkennungsdienstlich erfasst werden, sagt Lukas Klingenberg vom Amt für Migration. Für seine Mitarbeiter sei das Neuland. Man habe sich deshalb Amtshilfe von der Polizei geholt, drei Beamte nehmen seither im 10-Minuten-Takt Fingerabdrücke und fertigen Lichtbilder an. Das klappe inzwischen hervorragend, so Klingenberg.

Ukrainische Flüchtlinge in Mühlacker. SWR

Strengeres Vorgehen als gesetzlich vorgegeben

Tatsächlich scheint die Registrierung von Flüchtlingen in den meisten Enzkreis-Gemeinden ohne größere Probleme zu verlaufen. Dennoch gibt es offenbar immer wieder Missverständnisse darüber, was vorgeschrieben ist und was nicht. Paradebeispiel: das Übersetzen von Dokumenten. Das müsse kein amtlich bestellter Dolmetscher machen, versichert der Amtsleiter. Was sich offenbar noch nicht in allen Rathäusern herumgesprochen hat.

Klingenberg will auch den Zeitdruck von den Flüchtlingen nehmen: die Anmeldung auf dem Rathaus vor Ort genüge vollends, um dann auch Leistungen zu erhalten. Für die Meldung auf der Ausländerbehörde habe man 90 Tage Zeit.

Flüchtlingshelferin Friesinger würde sich hier und da mehr gesunden Menschenverstand in den Amtsstuben wünschen. Auch eine Checkliste auf den Seiten der Rathäuser wäre hilfreich, meint sie. Vorerst quält sie sich weiter auf ihrem Weg heraus aus dem Labyrinth der Bürokratie. "Nächste Woche wird hoffentlich geklärt, dass die Kinder geboren sind und das Ehepaar verheiratet ist", sagt sie, in der Hoffnung, dass der Anmeldemarathon dann vollendet ist.