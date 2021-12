Regionale Christbaumvermarkter in Baden eröffnen die Saison

per Mail teilen

Die regionalen Christbaumerzeuger in Mittelbaden starten in ihre Verkaufssaison. Laut Christbaumverband stammt fast jeder zweite Weihnachtsbaum im Land aus regionaler Produktion.

Dabei war und ist die Nordmanntanne der Lieblingsbaum in den heimischen Wohnzimmern nicht nur zwischen Bühl und Bruchsal. Deshalb bieten die regionalen Produzenten auch fast ausschließlich diese Sorte an. Die Bäume haben von dem feuchten Jahr profitiert, stehen insgesamt sehr gesund da und die Preise liegen, wenn überhaupt, nur knapp über denen des Vorjahres.

Die Christbäume werden wieder größer

Einen neuen Trend hat der Verband der regionalen Christbaumerzeuger trotz aller Traditionen doch festgestellt: Mit Corona ist die Größe der Weihnachtsbäume in heimischen Wohnstuben wieder gewachsen. Das könnte daran liegen, dass die Menschen sich auf die eigenen vier Wände besinnen und es sich dort schön machen wollen, meint Manfred Graf vom Christbaumverband Baden-Württemberg.

Die Zentren für die Christbaumproduktion liegen in Baden-Württemberg vor allem in der Ortenau und im Odenwald. Dort gibt es die meisten Anbieter, bestätigt der Verband. Allerdings sei über die Jahre eher ein Rückgang zu verzeichnen. Christbäume lohnten sich wegen der langen Umtriebszeiten von bis zu zehn Jahren eher weniger. Gerade kleinere Anbieter stellen deshalb laut Verband eher auf andere Feldfrüchte um.

Mächtige Konkurrenz aus Norddeutschland

Außerdem haben die regionalen Anbieter z.B. im Schwarzwald mit der teilweise übermächtigen Konkurrenz aus Norddeutschland oder Dänemark zu kämpfen. Dort werden Christbäume in viel größeren Kulturen angebaut. Die Rendite sei eine völlig andere, beschreibt Manfred Graf vom Christbaumverband die Situation. Er selbst gehört mit 16 Hektar Weihnachtsbaumplantagen in Bühl-Eisental zu den größeren Anbietern im Land.

In der Region zwischen Calw, Bühl, Rastatt und Östringen gibt es aktuell 14 Anbieter, die auch beim Christbaumverband Baden-Württemberg organsiert sind. Dort finden sich auch Adressen und Verkaufsdaten.

Weihnachtsbäume zum selber schlagen

Einer der größten Anbieter im Kraichgau ist inzwischen Hans-Georg Höfle aus Östringen-Tiefenbach. Er bewirtschaftet mittlerweile 20 Hektar Weihnachtsbaumkulturen und bietet neben zahlreichen Verkaufsständen an den beiden kommenden Wochenenden auch die Möglichkeit, Bäume selbst zu schlagen.

ein bisschen gewöhnungsbedürftig: die Coloradotanne SWR

Die Preise für Christbäume haben sich in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Sie liegen derzeit bei 20 bis 25 Euro je Meter für eine normal gewachsene Nordmanntanne. Die am häufigsten verkauften Bäume sind zwischen 1,6 und 2 Metern hoch und brauchen in der Regel sieben bis zehn Jahre, bis sich die Verkaufsreife erreicht haben.