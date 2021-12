Regiomove-Port eröffnet

In Baden-Baden ist am Bahnhof am Dienstag das erste von insgesamt sieben in der Region geplanten sogenannten Regiomove-Ports eingeweiht worden. Dabei handelt es sich um digitale Terminals, an denen die Menschen ihre Fahrten in der Region umweltfreundlich planen und auch buchen können. An den Stationen werden Mobilitätsangebote, die es bisher nur in einer App gab, für jedermann vor Ort nutzbar. Bahn, Straßenbahn, Bus, Leihwagen oder auch Leihfahrräder können individuell kombiniert werden. Neben Baden-Baden werden die Ports ab Ende dieser Woche auch in Graben-Neudorf und Bretten freigeschaltet. Karlsruhe-Hagsfeld, Ettlingen, Rastatt und Bühl folgen bis spätestens April. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg mit knapp fünf Millionen Euro gefördert.