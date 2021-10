Nahverkehr: Regiomove-Ports starten

In Baden-Baden hat der Bau für insgesamt sieben in der Region geplante sogenannte Regiomove-Ports begonnen. Dabei handelt es sich um digitale Terminals, an denen die Menschen ihre Fahrten in der Region umweltfreundlich planen und auch buchen können. Die Regiomove-Ports sind ein Projekt, das der Karlsruher Verkehrsverbund KVV gemeinsam mit Partnern wie beispielsweise dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein ins Leben gerufen hat. Neben Baden-Baden soll es die Ports ab Mitte nächsten Jahres auch in Graben-Neudorf, Bretten, Karlsruhe-Hagsfeld, Ettlingen, Rastatt und Bühl geben. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg mit knapp fünf Millionen Euro gefördert.