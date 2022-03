Das Regierungspräsidium Karlsruhe will den Schutz der Wanderfalken im Naturschutzgebiet „Battertfelsen beim Schloss Hohenbaden“ verbessern. Immer wieder stören unachtsame Kletterer und Wanderer den Brutstandort der Vögel, was zum Verlust des Nachwuchses führen kann. Um das zu verhindern, soll jetzt mit zusätzlichen Warnschildern auf Bereiche an der „Badener Wand“ hingewiesen werden, die in der Balz und Brutzeit der Wanderfalken gesperrt sind.