Regierungspräsidium fördert weitere Sirenenanlagen

19 Kommunen aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe erhalten eine Förderung zum Aufbau von Sirenenanlagen, das hat das Regierungspräsidium mitgeteilt. Bereits im Dezember 2021 wurde die Förderung in 28 Kommunen bewilligt. Rund 11,2 Millionen Euro stellt der Bund für das Förderprogramm den Kommunen in Baden-Württemberg zur Verfügung. Im Dezember 2021 flossen bereits 5,5 Millionen Euro vom Bund ins Land. Nun wurden weitere 2,6 Millionen bewilligt. Davon gehen 650.000 Euro an den Regierungsbezirk Karlsruhe.