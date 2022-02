per Mail teilen

Das Regierungspräsidium hat den Doppelhaushalt der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 genehmigt. Wegen der schwierigen Haushaltslage der Stadt wurde die Genehmigung nur mit Einschränkungen und Auflagen erteilt. Das Regierungspräsidium erlaubt Karlsruhe bis Ende 2023 lediglich eine Neuverschuldung von 400 Millionen Euro. Die Stadt hatte 164 Millionen Euro mehr eingeplant. Durch die Reduzierung soll die ansteigende Verschuldung der Stadt gebremst werden, die sich in Richtung von einer Milliarde Euro bewegt.

Im Rathaus ist man trotzdem optimistisch. Karlsruhe sei auch in den vergangenen Jahren gut mit den Einschränkungen zurechtgekommen, so Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU). Es sei daher nicht zwingend damit zu rechnen, dass nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden könnten. Ob Maßnahmen aufgeschoben werden müssen, sei zu Prüfen. Das Regierungspräsidium fordert zudem von der Stadt, seine Einnahmen zu steigern, um weniger auf Kredite angewiesen zu sein. Aktuell gebe Karlsruhe mehr aus als es einnimmt, heißt es in einer Mitteilung. Laut Luczak-Schwarz müssen daher unter anderem Einsparungen beim städtischen Personal geprüft werden.