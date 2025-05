per Mail teilen

Regenwasser als wertvolle Ressource - das ist die Idee hinter dem Regenwasserpark Rastatt, der am Donnerstag eröffnet worden ist. Interessierte können ihn nach Anmeldung besuchen.

Ob für Privathaushalte, Kommunen oder Bauunternehmen - der bewusste Umgang mit Regenwasser wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Der neue Regenwasserpark in Rastatt will zeigen, wie das konkret aussehen kann.

Die Anlage ist dem Unternehmen zufolge deutschlandweit einmalig. Ziel ist es laut Regionalleiter Stephan Falk von der ZG Raiffeisen, Regenwasser effizient zu sammeln, zu behandeln und wieder zu verwenden. Entwässerungs- und Regenwassernutzungssysteme kommen dabei zum Einsatz.

Stephan Falk von der ZG Raiffeisen hatte mit einem Kollegen die Idee zum Regenwasserpark. SWR

Wir haben ein Speichervolumen von 20.000 Liter.

Regenwasserpark in Rastatt zeigt: So läuft die Waschmaschine mit Regenwasser

Die Idee des Regenwasserparks soll über das klassische Sammeln von Regenwasser mit einer Tonne im Garten hinausgehen: "Hier wird auch gezeigt, wie Regenwasser für die eigene Toilette oder die Waschmaschine, nach Filterung natürlich, genutzt werden kann", so Stephan Falk.

Es werden die verschiedensten Möglichkeiten vorgestellt, um Regenwasser sinnvoll zu nutzen. Dabei soll es auch um die sogenannte Retention - also das Zurückhalten von Regenwasser - gehen. Das ist besonders bei Starkregen wichtig. In der Region kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu bedeutenden Starkregenereignissen.

Mit diesem "Regenspeicher Family" kann Regenwasser im heimischen Garten intelligent gesammelt werden. SWR

Dachbegrünung gegen städtische Hitze - natürliche Hilfe gegen den Klimawandel

In Zeiten des Klimawandels soll der Regenwasserpark verschiedene Lösungsansätze zeigen. Es geht nicht nur um Starkregen, sondern auch um das Phänomen, dass Städte immer heißer werden .

Wir zeigen Dach- und Fassadenbegrünung, die wichtig ist für die Verdunstung von Wasser. So kann die Temperatur in den Städten sinken.

Der Regenwasserpark kann auf Anfrage bei der Firma ZG Raiffeisen besucht werden. Es gibt geführte Besichtigungen für Gruppen, kommunale Vertreterinnen und Vertreter sowie Fachpartner.