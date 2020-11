Evangelische Christen feiern am Samstag den Reformationstag. Der badische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh ruft anlässlich des Reformationstags dazu auf "Gesicht zu zeigen, auch mit Maske".

In Pforzheim findet am Samstag um 17:15 Uhr eine Reformationsandacht unter Begleitung des Pforzheimer Bläserensembles in der Stadtkirche statt. In Karlsruhe lädt Dekan Thomas Schalla um 20 Uhr in die Stadtkirche zum Reformationsgottesdienst ein. Am Reformationstag erinnern evangelische Christen weltweit an den Beginn der Reformation durch die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther.

Katholische Kirche feiert Allerheiligengottesdienste

Einen Tag später – am Sonntag – gedenken die Katholiken ihrer Toten. In Pforzheim um 11 Uhr in der Gemeindemesse und um 15 Uhr auf dem Hauptfriedhof. Der zentrale Fernsehgottesdienst zu Allerheiligen kommt in diesem Jahr aus St. Stephan in Karlsruhe und wird ab 10 Uhr live in der ARD übertragen. In Baden-Baden wird zum gemeinsamen Gräberbesuch auf dem Friedhof in Lichtental eingeladen.

Das katholische Allerheiligenfest, das jährlich am 1. November begangen wird, hat seinen Ursprung im Orient. Dort kannte man bereits um die Wende zum 5. Jahrhundert einen Märtyrertag, an dem all derer gedacht wurde, die ihren christlichen Glauben vorbildlich gelebt hatten und als Märtyrer starben.