Arbeitsgericht verhandelt Michelin-Streit

Der Streit zwischen dem Unternehmen Michelin in Karlsruhe und einer Gruppe französischer Grenzgänger geht weiter. Bei einem Gütetermin vor dem Karlsruher Arbeitsgericht gestern konnte keine Einigung erzielt werden. Eine Entscheidung ohne Richterspruch ist damit vorerst vom Tisch. Das Arbeitsgericht will den Fall im Sommer verhandeln, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Streitpunkt bleiben weiter Steuernachzahlungen von rund 1,2 Millionen Euro. Weil einige der bei Michelin beschäftigten Franzosen an mehr als 45 Tagen im Jahr nach der Arbeit nicht zurück nach Frankreich fuhren, verlangt der deutsche Fiskus seinen Anteil an dem in Frankreich versteuerten Geld. Michelin will, dass die Angestellten für die Summe aufkommen. Die Beschäftigten betonen hingegen, dass die Aufenthalte in Deutschland durch Dienstreisen und ähnliches beruflich bedingt seien, daher solle Michelin die Zahlungen übernehmen.