Im Generallandesarchiv in Karlsruhe hat am Mittwoch eine zweitägige Online-Tagung zum Thema Rechtsextremismus begonnen. Zum Auftakt bezeichnete Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) die Gefahr von rechts als größte Bedrohung der Demokratie. Taten wie der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hätten gezeigt, wie rechtsextremes Gedankengut in tödlicher Gewalt enden kann, sagte Ministerin Bauer. Die Tagung ist die Auftaktveranstaltung für eine Rechtsextremismus-Forschungsstelle, die im Generallandesarchiv in Karlsruhe eingerichtet wird. Den Grundstock bildet eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten zum Thema Rechtsextremismus des Journalisten Anton Maegerle. Tagungsteilnehmer sind unter anderem der Generalbundesanwalt, die Präsidentin des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg und der Präsident des Landeskriminalamts.