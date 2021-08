per Mail teilen

Ein mit Sturmhaube maskierter Mann hat in Ettlingen laut Polizei rechtsextreme und verunglimpfende Symbole auf Hauswände und Wahlplakate gesprüht. Ein Zeuge beobachtete ihn.

Er alarmierte die Polizei, die daraufhin in der Nacht zum Donnerstag nach dem Mann fahndete und ihn schließlich in der Ettlinger Innenstadt fand. Der 37-Jährige versuchte zu flüchten und leistete erheblichen Widerstand, so die Polizei. Mit Hilfe des Kommunalen Ordnungsdienstes konnte er schließlich zu Boden gebracht werden, wobei er einen Beamten durch einen Tritt verletzte.

Galgen auf die Tür des Rathauses gesprüht

Die Ermittlungen ergaben, dass auf Wahlplakaten Embleme mit rechtsextremem Hintergrund aufgesprüht wurden. Fotos vom Eingang des Rathauses, die Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold (parteilos) auf Facebook postete, zeigen einen Galgen mit Strichmännchen – daneben steht: "Wir warten".

Bedrohung? Querdenker? Langeweile? Einfach nur blöd, lästig und nervig - ja, das alles ist es. Und v.a....Posted by Johannes Arnold on Thursday, August 26, 2021

Auch homophobe Äußerungen fanden sich an der Herz-Jesu-Kirche in Ettlingen.

"Bedrohung? Querdenker? Langeweile?" fragt sich Oberbürgermeister Arnold auf Facebook und hofft, dass die Sachbeschädigung den Täter teuer zu stehen kommt.

Nachdem der 37-Jährige auf die Wache gebracht worden war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der nach Angaben der Polizei zwei Promille ergab. Der Mann kam dann wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt.