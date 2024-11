Die rechtsextremen Parteien Die Rechte und NPD haben zu einem Aufmarsch im Karlsruher Stadtteil Durlach aufgerufen. Anlass ist der Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November. Es werden Gegendemos mit rund 1.600 Menschen erwartet.

Was ist die Reichspogromnacht? In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 setzten die Nationalsozialisten im ganzen Land Synagogen, jüdische Geschäfte und andere Einrichtungen in Brand. Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, getötet, verhaftet und verschleppt. Die Reichspogromnacht gilt als Auftakt für den größten Völkermord der Geschichte.

Rechtsextreme Parteien marschieren durch Karlsruhe-Durlach

Bei den Parteien Die Rechte und NPD geht die Stadt von bis zu 15 Teilnehmern aus. Sie haben ein Treffen um 15 Uhr vor dem Bahnhof Durlach angekündigt und einen anschließenden Marsch über Pfinz- und Pforzheimer Straße. Laut Veranstalter soll die Demonstration bis etwa 17:30 Uhr dauern. Die Polizei wird mit starken Kräften vor Ort sein, um Konfrontationen zu verhindern.

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts spricht von Provokation

Das Karlsruher "Netzwerk gegen Rechts" sieht in dem Aufmarsch "eine Provokation sondergleichen" und hat eine Gegendemonstration mit rund 1.000 Teilnehmenden angemeldet - um 14:00 Uhr am Bahnhof in Karlsruhe-Durlach. Die Demo soll so lange dauern, bis sich die Versammlung der Rechten aufgelöst hat.

Nach Angaben der Stadt haben zudem drei Privatpersonen Gegendemos angemeldet, die sich gegen Antisemitismus, Israelhass und gegen Nazis richten. Zu diesen drei Demos werden noch einmal rund 600 Menschen erwartet. Sie beginnen teilweise schon um 13 Uhr im Bereich des Durlacher Bahnhofs.

Hohe Hürden für Verbot von rechtsextremen Demos

Die Stadt weist daraufhin, dass es hohe rechtliche Hürden für ein Verbot von Versammlungen gibt und in diesem Fall ein Verbot nicht zu begründen sei. Allerdings gebe es Auflagen, um den ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten. Auch müssten einzelne Straßen um den Durlacher Bahnhof von etwa 11 bis 18 Uhr gesperrt werden. Außerdem werde es Parkverbote geben, um Platz für die Einsatzkräfte zu schaffen.

Der Bahnhof Durlach ist zu Fuß erreichbar, auch die Züge sollen planmäßig fahren. Je nach Lage könne es bei der Straßenbahnlinie 1 zu Einschränkungen kommen. Auch die Buslinie 107 werde ab Samstagmittag umgeleitet, teilte die Stadt Karlsruhe mit.