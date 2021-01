Am Mittwoch wollte die Landesregierung in Baden-Württemberg ein Ausrufezeichen setzen. Kitas und Grundschulen sollten ab Montag öffnen. Plötzlich dann doch der Rückzieher. In Freiburg ist eine Mutation des Corona-Virus in einer Kita aufgetreten. Also bleibt alles wie bisher. Wie es weitergehen soll? Weiß aktuell keiner so genau. Das ewige hin und ist für Eltern und Schulen ermüdend. Kollege Tobias Zapp war an der Karlsruher Tulla Grundschule und hat dort versucht die Stimmungslage einzufangen.