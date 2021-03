Viele Fragen in Östringen nach Tötung eines Jungen in Sinsheim

Der 14-Jährige, der am Mittwoch einen 13-Jährigen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) getötet haben soll, verletzte bereits im November einen Mitschüler in Östringen (Landkreis Karlsruhe) schwer. Dort fragt man sich, wie das geschehen konnte.