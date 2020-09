Der Zoll ermittelt gegen zwei Männer aus Pforzheim und Pfinztal, weil sie per Post illegal sechs Kilogramm Marihuana aus Spanien eingeführt haben sollen. Nach Angaben des Zolls wurde das Paket bereits in der vergangenen Woche an einen 61-jährigen Komplizen aus Pfinztal geliefert. Empfänger war jedoch ein 30-Jähriger aus Pforzheim. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurden neben mutmaßlichem Drogengeld in Höhe von 66.000 Euro auch Waffen gefunden. Der Mann aus Pforzheim sitzt in Untersuchungshaft.