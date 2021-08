Der Kreis Calw stellt 300.000 Euro für Luftfilteranlagen in den kreiseigenen Schulen zur Verfügung. Zunächst sollen 30 Räume mit den Geräten ausgestattet werden. Im Karlsruher Rathaus waren am Montagnachmittag der Einsatz der Filter und die mögliche Anschaffung Thema einer Arbeitsgruppe. Dabei wurde heftig über den Sinn und die Kosten der Raumluftfilter für schlecht belüftbare Räume in Schulen diskutiert. Eine Studie der Stadt Stuttgart macht deutlich, Filter können nur Teil eines Gesamtkonzeptes sein. Stoßlüften und womöglich Masken werden weiterhin zum Schulalltag nach den Sommerferien gehören, außerdem verursachen die Geräte Lärm. Aktuell bräuchte Karlsruhe mindestens 450 Raumluftfilter, was rund 1,4 Millionen Euro kosten würde. Der Gemeinderat soll dazu am 27. Juli eine Grundsatzentscheidung treffen. In Ettlingen will der Gemeinderat bereits am Mittwoch über die Anschaffung von 231 Luftfiltern für 700.000 Euro entscheiden. Bemängelt wird in allen Fällen, dass noch nicht feststeht, wie hoch mögliche Zuschüsse von Bund und Land sind.