Eine weithin sichtbare Rauchwolke hat am Morgen in Mühlacker (Enzkreis) die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Qualm kam aus einem unbewohnten Gewerbegebäude. Nach Polizeiangaben war die Ursache offenbar ein defektes Elektrogerät. Personen wurden nicht verletzt, am Gebäude entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Die Räumlichkeiten wurden von der Feuerwehr gelüftet. Wegen des Einsatzes war die vorbeiführende B10 kurzzeitig gesperrt.