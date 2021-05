per Mail teilen

In Karlsruhe hat in der Nacht zu Mittwoch eine Anwohnerin die Feuerwehr alarmiert, weil sie in einem anderen Haus den Rauchmelder hörte. Dadurch konnte eine 66-Jährige Frau aus ihrer verqualmten Wohnung gerettet werden. Laut Polizei hatte diese den Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Weil die Frau zunächst nicht öffnete, wurde die Tür durch die Berufsfeuerwehr gewaltsam geöffnet.