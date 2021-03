Durch einen technischen Defekt an einem Haushaltsgerät ist am Samstagabend in Pforzheim einen Kellerbrand entstanden. Laut Polizei verursachte die starke Rauchentwicklung Rauchgasvergiftungen bei drei Hausbewohnern und einem Nachbarn. Alle vier verletzten Personen wurden in Kliniken behandelt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden durch den Brand bei rund 45.000 Euro.