per Mail teilen

Bei einem Brand im Karlsruher Stadtteil Neureut ist am Sonntag der 63 Jahre alte Wohnungsinhaber verletzt worden, er erlitt eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen am Kopf. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnte ein alter Röhrenfernseher oder ein Teelicht in der Dachgeschosswohnung Grund für den Brand gewesen sein.