Bei einem Wohnungsbrand in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) haben sich am Dienstagnachmittag drei Menschen eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 13:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand gerufen. In der Wohnung hatten die drei Personen offenbar versucht, den Küchenbrand zu löschen. Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Die Brandursache ist noch unklar. Möglicherweise hatte laut Polizei ein Kind mit Gas experimentiert, wobei es eventuell zu einer Verpuffung kam. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.